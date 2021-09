Carrièreswitch maken? Utrecht biedt geld voor omscholing

"Daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen die al wel werk hebben, maar graag iets anders willen doen, de kans krijgen om zich om te scholen naar werk dat we heel hard nodig hebben. We zien nu vaak dat mensen denken: ik heb al werk, en het kost geld om me om te scholen, dus laat ik dat maar niet doen. We hopen dat dit mensen stimuleert."

Uitkering voorkomen

Uiteindelijk moet de gemeente daar zelf op de lange termijn ook baat bij hebben. "We willen hiermee voorkomen dat mensen hun werk verliezen, omdat hun baan in de toekomst verdwijnt. Zo kunnen we hopelijk voorkomen dat mensen in een uitkering terecht komen."

Aanmelden voor het traject kan vanaf maandag bij het Leerwerkloket van de regio Utrecht.