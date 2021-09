Bubbels tijdens de feestdagen? Champagnehuizen waarschuwen voor tekorten

De schaarste is deels het gevolg van de coronapandemie waardoor de productielocaties twee maanden dichtzaten. Verder is er een tekort aan champagneflessen.

Dit terwijl de vraag naar champagne in de lift zit, omdat consumenten als gevolg van de coronacrisis meer geld overhouden en dit uitgeven aan luxeproducten.

Meer bubbels

In Nederland werd vorig jaar 12 procent meer champagne verkocht in vergelijking met een jaar eerder, ondanks een dip in de verkopen in het voorjaar toen de crisis uitbrak en inkopers voorzichtig waren met het aanvullen van de voorraden.

Die stijging zet door. Dit jaar liggen de verkopen in Nederland een derde boven het niveau van 2019. Ook in andere landen waar veel champagne wordt gedronken, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, is de verkoop fors hoger.