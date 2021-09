Kwart jongvolwassenen lijdt mentaal onder coronacrisis 

Hoogste sinds 2001

Met 15,5 procent staat dit aantal op de hoogste stand sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met het bijhouden van de mentale gezondheid. De afgelopen 20 jaar schommelde dit percentage gemiddeld rond de 10 procent, waar mensen in de winter vaker aangeven minder lekker in hun vel te zitten dan in de zomer.

De verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn opvallend. Binnen alle groepen is het aandeel van mensen met mentale gezondheidsproblemen sinds de uitbraak van corona toegenomen, maar bij jongeren – en dan met name studenten – is de toename een stuk groter. Bij 65-plussers zijn de verschillen het kleinst.