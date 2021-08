Hof: boa die collega's beledigde werd onterecht ontslagen

'Vuile honden'

Een kleine groep van vijf bevriende boa’s uitte hun ongenoegen in een Whatsapp-groep die ooit door de ambtenaar uit Maastricht was aangemaakt voor een etentje. De man noemde collega’s daarin 'piemels', en had het over een leidinggevende 'die maar wat riep'.

De collega's van de man lieten zich in de Whatsapp-groep nog veel grover uit. Zo noemden zij collega's en leidinggevenden 'vuile honden' en schreven dat een teammanager 'eens goed droog in de kont moet worden genomen door een man of vijf'.