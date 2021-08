Ontslag voor opsporingsambtenaar die stal bij de Appie

Dat het niet ging om een kleine of impulsieve winkeldiefstal, bleek uit camerabeelden. Die toonden hoe de vrouw in de supermarkt aan de Rotterdamse Hesseplaats op vijf verschillende dagen een volle kar boodschappen afrekende bij haar dochter, die daar caissière was.

Daarbij pinde de vrouw minimale bedragen, tussen de 1,35 euro en 7,35 euro. In werkelijkheid waren de boodschappen honderden euro's waard.

Dochter achter de kassa

De ambtenaar erkende tijdens het vervolgonderzoek te weinig voor de boodschappen te hebben betaald. Daarbij verklaarde de vrouw dat zij er de eerste keer pas achter kwam, nadat zij thuis was gekomen. Daarna zou zij haar dochter er boos de les over hebben gelezen. De latere keren zou zij er niet meer bewust van zijn geweest.