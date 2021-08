Hotel ontslaat conciërge die met corona naar werk kwam

Omdat de conciërge niet met zijn ontslag akkoord ging, stapte de werkgever naar de rechter om het arbeidscontract te laten ontbinden.

Te zware straf

Volgens de rechtbank is het ontslag op staande voet een te zware straf. Daarbij wijst de rechter op het lange en onberispelijke dienstverband van de man. Een minder zware straf als werkontzegging of schorsing had meer voor de hand gelegen.

Ook weegt mee dat het hotel het dossier over de zaak niet op orde had. Pas nadat bleek dat de conciërge corona had, stelde de werkgever rapporten van de incidenten op waarin collega's verklaarden dat de conciërge er ziek had uitgezien en daarop was aangesproken. Volgens de rechter kan niet worden uitgesloten dat de man zich van geen kwaad bewust was.