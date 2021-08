Oerlemansjes verkopen villa in LA voor 60 miljoen aan The Weeknd

Het Nederlandse stel kocht het huis in 2015 voor 18 miljoen euro. Dat is overigens zonder de verbouwing, die door Danielle hoogstpersoonlijk werd geleid. In een interview met Het Parool vertelde de oud-wielrenster eind vorig jaar dat ze daar vier jaar mee zoet is geweest. "Daar was ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat mee in de weer."

Doordat ze hun woning de afgelopen zes jaar in waarde zagen verdriedubbelen, doen ze het een stuk beter dan de markt. Volgens de S&P/Case-Shiller CA-Los Angeles Home Price Index stegen de huizenprijzen in de omgeving in dezelfde periode met bijna 150 procent.

Bestemming onbekend

Hun vorige huis in Sunset Strip, hemelsbreed enkele kilometers naar het oosten, raakten ze aan de straatstenen niet kwijt. De oorspronkelijke vraagprijs van 20 miljoen euro werd niet gehaald, waarna ze de prijs met enkele miljoenen moesten verlagen. Twee jaar geleden verkochten ze ook al hun miljoenenvilla in Laren.