Man onterecht ontslagen na afbranden eigen huis

Met succes. Want volgens de Haarlemse kantonrechter was er geen sprake van ongeoorloofde afwezigheid en fouten in het functioneren van de man. Ook bleek de werknemer te zijn ontslagen door de verkeerde rechtspersoon; een ander aan Q-Comed gelieerd bedrijf.

Vergoeding 11.000 euro

Het ontslag is daarom niet rechtsgeldig. Q-Comed moet de werknemer het achterstallige salaris betalen tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst zou zijn afgelopen.