Gokverslaafde stal 340.000 euro van Utrechtse werkgever

De man erkent de fraude, maar zegt dat hij als gevolg van zijn gokverslaving ontoerekeningsvatbaar is. Ook zegt hij het geld niet te kunnen terugbetalen, omdat het grotendeels vergokt is.

Welbewust en geraffineerd

Volgens de Arnhemse rechters is het mogelijk dat een gokverslaving in combinatie met andere psychische stoornissen het handelen van mensen beheerst, maar zijn daar in dit geval geen aanwijzingen voor. Volgens de rechtbank is de man 'gedurende langere tijd welbewust en geraffineerd te werk gegaan'.