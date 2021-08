Ontslag voor 'zieke' werkneemster die online bingo's organiseerde

Volgens de vrouw is dat als gevolg van haar medicijngebruik echter onmogelijk. Op 10 februari laat zij opnieuw weten nog niet in staat te zijn om aan het werk te kunnen. Door de medicijnen zou zij de hele dag versuft in bed of op de bank liggen.

Bingo

Via haar werk-pc komt de werkgever er echter achter dat de vrouw in februari een bedrijfje heeft opgericht om schoonheidsproducten te verkopen. Ook blijkt de vrouw een Facebook-pagina te hebben aangemaakt, waarop zij online bingo's organiseert om die producten te verloten.

Zo presenteert de vrouw op 16, 18 en 19 maart commerciële bingo's, waarvan de werkgever filmpjes maakt. Nadat de vrouw een verzoek tot een gesprek afhoudt, ontslaat de werkgever haar op staande voet.