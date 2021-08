11 dagen in dienst: 9 maanden werkverbod bij concurrent

HPI ging echter niet akkoord met het snelle vertrek van de verkoopmanager. Volgens de teleurgestelde werkgever overtreedt de man met de overstap de bepalingen uit zijn arbeidsovereenkomst, waaronder het concurrentiebeding.

Naar de rechter

Om ervoor te zorgen dat de verkoopmanager zijn werkzaamheden voor de Duitse concurrent zou staken, sleepte het plasticbedrijf de man voor de rechter. Daarbij stelde HPI dat de man, toen hij bij hen in dienst was, informatie over de organisatie had verkregen waarvan concurrent AST op een oneerlijke manier kan profiteren.