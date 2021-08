Diefstal armband komt Jumbo-caissière duur te staan

De armband van het merk Buddha to Buddha met een waarde van 269 euro was door een klant verloren in de winkel. Een collega die de armband vond, leverde die bij haar in toen zij achter de servicebalie stond. De medewerkster legde het sieraad vervolgens in een kastje met gevonden voorwerpen.

Recherchebureau

De volgende ochtend bleek de armband verdwenen. Jumbo schakelde daarop een bedrijfsrechercheur in voor een onderzoek, waarbij onder meer beelden van een beveiligingscamera werden bekeken.