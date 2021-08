Afstand tot lokale bieb licht gestegen, zo ver moet jij rijden

De grootste stijging in de afgelopen jaren was in de provincie Utrecht. Moesten Montfoorters in 2014 nog gemiddeld 1 kilometer reizen, zes jaar later was dat gestegen tot 6,6 kilometer. Voor inwoners van Lopik nam deze afstand met 4,6 kilometer toe.

Niet rendabel

De stijging van de afstand heeft alles te maken met het feit dat we minder boeken lenen. Leenden we in 2014 nog 69 miljoen boeken, vorig jaar was dat aantal gedaald tot 43 miljoen. Hierdoor is het voor sommige bibliotheken niet meer rendabel om open te blijven.