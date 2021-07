Bernard Arnault haalt Jeff Bezos (even) in als rijkste persoon op aarde

De Luxemburgse privacyboete van bijna 750 miljoen euro hielp ook niet mee. Amazon zou de strenge regels voor gegevensbescherming hebben overtreden bij de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. Amazon noemt de beschuldigingen ongegrond en gaat in beroep. Al met al daalde de beurskoers ruim 7 procent.

Stuivertje wisselen

Ook het vermogen van de Arnault daalde vrijdag met bijna 2 miljard dollar. Toch mag de Franse eigenaar van luxemerken Louis Vuitton, Dior en Fendi zich voorlopig de rijkste persoon ter wereld noemen. Omdat Forbes zich baseert op realtime koersinformatie kan het zo maar zijn dat Bezos de plaats van zijn Europese rivaal snel weer inneemt.

Arnault is al jaren de rijkste Europeaan. De 72-jarige Fransman nam in 1984 Financière Agache over, het moederbedrijf van Dior. Drie jaar later kocht hij zich in in LVMH, weer twee jaar later verwierf hij de complete controle. Sindsdien voegde hij verschillende merken aan zijn luxe-imperium toe, waaronder het Amerikaanse Tiffany.