Ruimtetoeristen mogen zich officieel geen astronaut meer noemen

Op de dag dat de oprichter van Amazon en Blue Origin in de ruimte werd gelanceerd, heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zijn 'Commercial Space Astronaut Wings Program' op het laatste moment aangescherpt. Naast het ondergaan van training en het bereiken van een minimale hoogte van 50 mijl (80 kilometer) kwam daar opeens een derde eis bij.

Wie tegenwoordig officiële Astronaut Wings van de FAA opgespeld wil krijgen en zich dus astronaut mag noemen, moet nu ook tijdens de vlucht taken uitvoeren die essentieel zijn voor de 'publieke veiligheid' of bijdragen aan de 'veiligheid van menselijke ruimtereizen'. En dat is niet gebeurd.