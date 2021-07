Secretaresse die niet thuis mocht werken, krijgt 100.000 euro mee

Geen werkweigering

Omdat de werkgever bleef weigeren salaris te betalen, stapte de vrouw in de herfst naar de rechter. In oktober oordeelde de voorzieningenrechter dat zij recht had op haar achterstallige loon.

De rechter weet de gebrekkige communicatie deels aan de werkneemster, en noemde het 'enigszins begrijpelijk' dat de directeur daarover gefrustreerd was. Maar van werkweigering was volgens de rechter geen sprake. Gezien de omstandigheden was begrijpelijk dat de secretaresse niet op de werkplek wilde zijn.