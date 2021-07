Ontslagpremie van 362.000 euro voor ex-cfo Beter Bed

Het destijds kwakkelende Beter Bed is inmiddels in rustiger vaarwater terecht genomen. De omzet steeg in 2020 met ruim 19 procent, tot 222 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 7,9 miljoen, tegen een verlies van 52,6 miljoen in het voorgaande jaar.

Het aandeel Beter Bed, dat bij Van den Ochtends vertrek iets boven de 2 euro noteerde, koerst tegenwoordig op ruim 7 euro.