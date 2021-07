Mijn collega laat zich niet vaccineren tegen corona, wat nu?

Volgens vaccinoloog Anke Huckriede van het UMC Groningen verkleint een volledige inenting de kans om ziek te worden met 80 tot 90 procent. En je hoeft niet bang te zijn om op de intensive care te belanden. "Als je toch ziek wordt, verkleint het vaccin de kans met 95 tot 100 procent dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen, of erger."

Uit onderzoek van het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, bleek deze week dat ruim 3800 volledig gevaccineerden toch later ziek werden. Dat klinkt misschien veel, maar op een totaal van 975.000 mensen is het een klein aantal.

4. Kan mijn werkgever iedereen verplichten om gevaccineerd naar kantoor te komen?

Nee, dat is zelfs verboden. Vaccinatie is en blijft vrijwillig. Iedere Nederlander heeft beschikking over zijn of haar eigen lijf, zoals is bepaald in artikel 11 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.

Sterker nog: werkgevers mogen niet eens vragen of je gevaccineerd bent. Gegevens over je gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens, die alleen in uitzonderlijke gevallen verwerkt mogen worden.