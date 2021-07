Onterecht ontslag voor man die vakantie vierde in 'oranje' Italië

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter.

De 60-jarige werknemer van het GVB werkte al sinds 1992 bij het vervoersbedrijf. In het zogenoemde 'operations control center' houdt hij via beeldschermen de metro- en sneltramstations en het busstation aan de IJ-zijde van het Centraal Station van Amsterdam in de gaten.

Disfunctioneren

Al sinds 2016 is er sprake van problemen met het functioneren van de man. Hij klaagt regelmatig over de werkhouding van en discriminatie door collega’s. Collega’s klagen ook over hem.