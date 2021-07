Lidl mag filiaalmanager ontslaan na verdwijnen 63.000 euro

Lidl ontsloeg de man in maart nadat het supermarktbedrijf had ontdekt dat er negen sealbags met cash geld waren verdwenen. In totaal is er 63.100 euro zoek.

Kassageld

Bij Lidl wordt het contante kassageld gewoonlijk aan het einde van de dag geteld, in een afsluitbare plastic zak gedaan, en in een kluis bewaard. Een keer per week komt een geldkoerier van Brinks de zakken ophalen.