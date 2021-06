Tweede man Van Gogh Museum kreeg ontslagpremie van 75.000 euro

Dönszelmann zegt onaangenaam verrast te zijn door de verklaring van Gordenker, omdat er geheimhouding is afgesproken over zijn vertrekregeling. Hij voelt zich daarom wel vrij om op haar uitlatingen te reageren.

Gedwongen vertrek

Hij erkent dat er sprake was van een 'gedwongen vertrek', maar ontkent met klem dat dit het gevolg was van een verlies van vertrouwen in hem.

"Voor de komst van mevrouw Gordenker heb ik naar volle tevredenheid mijn rol als zakelijk directeur vervuld. Daarnaast heb ik, eveneens naar volle tevredenheid, in 2019 op tijdelijke basis de taken van de algemeen directeur waargenomen."

Verschil van inzicht

Hij acht het onwaarschijnlijk dat hij het vertrouwen van de toezichthouders zo snel na het aantreden van de nieuwe algemeen directeur verloor. "Die reden geloof ik dus niet. Het lijkt er op dat ze het zelf ook niet meer weten. Wat mij betreft was er sprake van een verschil van inzicht over het te voeren beleid."

In een reactie licht Gordenker haar eerdere uitlatingen toe. "Adriaan is vertrokken omdat er verschillen van inzicht zijn ontstaan ten aanzien van de bestuurlijke koers van het museum. Hieruit is het besluit voortgekomen om de wegen te laten scheiden. Dit was niet mijn besluit, maar dat van de Raad van Toezicht in overleg met Adriaan."