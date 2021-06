Toch ontslag voor Rotterdamse cipiers die pizza bestelden

Nu blijkt dat de werkgever tegen die uitspraken in hoger beroep is gegaan. En met succes, want het Gerechtshof in Den Haag oordeelt vandaag dat drie cipiers toch ontslagen mogen worden.

Verwijtbaar handelen

Volgens het Hof hebben de gevangenenbewaarders wel degelijk verwijtbaar gehandeld, en kunnen daardoor aan de dijk worden gezet. Omdat het Hof de gedragingen niet beschouwt als 'ernstig verwijtbaar' hebben de cipiers, die tussen de 15 en 23 jaar bij de dienst werkten, wel recht op een reguliere ontslagvergoeding.