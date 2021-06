Commercieel directeur Van Gogh Museum weg na conflict

Voor de rechtbank stelde Van Dam dat er onder de nieuwe directeur een 'onveilige en weinig constructieve werksfeer' is ontstaan. Zij zou het managementteam hebben 'overvallen met een nieuwe indeling, die tot het vertrek van veel MT-leden heeft geleid.'

Afgelopen anderhalf jaar was er inderdaad sprake van een uittocht uit de top van het museum, waarbij bijna het volledige managementteam vertrok. Ook een aantal mensen in de managementlaag daaronder nam afscheid.

Vreselijke situatie

Gordenker ontkent tegenover RTL Z dat de leegloop iets met haar of de doorgevoerde reorganisatie te maken heeft. "In de eerste plaats is niet het hele managementteam vertrokken, want de directiesecretaris is er nog. Een MT-lid was al eerder weg. En het vertrek van de anderen heeft niets met mijn komst te maken."