Vomar mag teamleider niet ontslaan die agressieve klant de winkel uit sloeg

In dit geval oordeelt de rechter dat Vomar de jonge teamleider niet had mogen ontslaan. Daarbij wijst zij erop dat de man nog maar net leidinggevende was, en nog geen training had gehad in de omgang met lastige of agressieve klanten.

Gooien met winkelwagen

Ook heeft de rechter oog voor het feit dat de teamleider altijd naar tevredenheid had gefunctioneerd en tijdens dit incident handelde uit bescherming van een collega die zich bedreigd voelde.

Daarbij speelt een rol dat de betreffende klant bekend stond als agressief. Zo had de man een maand eerder al verbaal en fysiek agressief gedrag vertoond in de supermarkt. Daarbij had hij onder meer een winkelwagentje naar een caissière gegooid.