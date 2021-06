Anderhalve maand in dienst, vertrekpremie van 64.000 euro

Het bedrijf had de arbeidsovereenkomst inderdaad niet op deze manier mogen opzeggen, en handelde daardoor 'ernstig verwijtbaar'. Volgens de kantonrechter heeft de vrouw recht op ontslagvergoedingen, onder meer ter compensatie van haar inkomensschade, van in totaal ruim 64.000 euro.

Tevreden

Advocaat Sandra den Haan van de werkneemster zegt tevreden te zijn met de uitspraak. "Gezien het ontbreken van het proeftijdbeding had ik ook wel ingezet op winst." Hoewel niet de volledige geëiste ontslagvergoeding werd toegekend, wordt een hoger beroep niet overwogen.

StatEmpire is telefonisch en online niet bereikbaar, en reageerde nog niet op een gemaild verzoek om toelichting.

In opspraak

Het is niet de eerste keer dat StatEmpire op een negatieve manier in het nieuws komt. Het bedrijf en daaronder vallende websites raakten afgelopen jaar regelmatig in opspraak, onder meer wegens onheldere informatie over prijzen en misleiding.