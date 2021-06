Cateraar KLM mocht 'waterdief' na kwart eeuw dienst ontslaan

De Haarlems kantonrechter gaf afgelopen zomer groen licht voor het ontslag. Daarop ging de man echter in hoger beroep. In die zaak stelde de werknemer dat hij zich niet voldoende had gerealiseerd dat hij zijn baan had kunnen kwijtraken door het water over te gieten.

Schadeclaim half miljoen

Ook vond hij de straf te zwaar gezien zijn lange dienstverband van 26 jaar en zijn kostwinnerschap. Door het ontslag op staande voet verloor hij ook het recht op een ww-uitkering. Als het cateringbedrijf hem niet terug in dienst zou nemen, wilde hij in totaal ruim 480.000 euro aan ontslagvergoedingen.