Rechter: Albert Heijn is te hard, 'cola-dief' onterecht ontslagen

De Amsterdamse kantonrechter is het daarmee echter niet eens. Dat is opmerkelijk, want als werkgevers een helder zero-tolerance-beleid hebben om te voorkomen dat hun personeel de zaak leeghaalt, kunnen rechters groen licht geven voor ontslag in zogenoemde 'bagatelzaken' waarbij werknemers een op het oog lichte misstap zetten.

Te hard

De kantonrechter erkent wel dat de caissière in dit geval de huisregels overtrad, en dat Albert Heijn een belang heeft bij een streng beleid. Maar toch vindt hij dat ontslag op staande voet hier een 'veel te zware sanctie' is. "Een waarschuwing had volstaan."