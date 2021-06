Met ruzie vertrokken vastgoedbaas krijgt 865.000 euro mee

Volgens een persbericht was dat vertrek het gevolg van 'een verschil van inzicht over de koers van de organisatie'. Tegen vakblad Vastgoedmarkt suste CBRE-topman Marco Hekman dat er geen sprake was van een ontslag. "We zijn in goed overleg uiteen gegaan."

Uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt dat onjuist. De Boer werd na aanhoudende onenigheid op straat gezet, waarna de partijen voor de rechter vochten over de hoogte van de afkoopsommen. De Boer vond dat hij recht had op in totaal ruim één miljoen euro; CBRE wilde hem niets betalen.