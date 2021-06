Werknemer in cel? Geen reden voor ontslag op staande voet

Daarom mag het havenbedrijf de man begin juli op straat zetten. Omdat hij door zijn hechtenis niet beschikbaar was voor zijn werkzaamheden, hoeft het bedrijf zijn salaris tot die tijd niet te betalen. Wel moet de werkgever de man een ontslagvergoeding van 12.464 euro meegeven.

Hoger beroep mogelijk

Advocaat Folmer Krumpelman, die RST bijstond in deze zaak, zegt dat de werkgever waarschijnlijk niet in hoger beroep tegen de uitspraak gaat. "Dat is het niet echt waard. Er moet weliswaar een transitievergoeding worden betaald, maar dat is soms ook bij een ontslag op staande voet het geval."

Arbeidsjurist Kees Buitelaar van FNV die de kraanmachinist bijstond, kan nog niet zeggen of zijn cliënt in hoger beroep gaat. "Dat moeten wij nog bespreken. Wij vinden het jammer dat de rechter meebewoog met het ontbindingsverzoek. Voor mijn cliënt is het van groot belang dat hij nog werk heeft als hij vrij komt."