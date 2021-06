Rechter: 'ik vertrek' betekent niet 'ik neem ontslag'

Jan Veninga, de advocaat van de werknemer, is niet verbaasd over de uitspraak. "Er is genoeg jurisprudentie waaruit blijkt dat een werkgever er niet zomaar van mag uitgaan dat er sprake is van een opzegging van een dienstverband door een uitspraak die een werknemer 'in the heat of the moment' doet. In dit geval had mijn cliënt daarna zelfs nog thuis gewerkt. Zo makkelijk kom je er als werkgever niet mee weg."

Corona

Veninga benadrukt dat de kantonrechter daardoor niet toekwam aan de inhoudelijke behandeling van de vraag of een werkgever mag weigeren dat iemand thuiswerkt wegens vrees voor corona. "Ook dat kan niet zomaar. Dan moet je als werkgever op dit moment minstens aantonen dat er genoeg coronamaatregelen zijn genomen en onderbouwen waarom werk op kantoor noodzakelijk is."

De rijschool was vanochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.