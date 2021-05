Onterecht ontslag na handgemeen in Tilburgse frietfabriek

Volgens de kantonrechter wist de frietfabriek niet aan te tonen dat de werknemer zich schuldig had gemaakt aan mishandeling. Evenmin was er sprake van fysiek letsel of schade. Voor een zo vergaande maatregel als ontslag op staande voet, had de werkgever niet alleen mogen afgaan op de verklaring van de uitzendkracht.

Ook zelf verwijtbaar

Daarom moet Agristo de man een vergoeding van 3.100 euro voor een onregelmatig ontslag betalen, en daarbovenop een transitievergoeding van 2.200 euro. Ook draait de werkgever op voor ruim duizend euro aan juridische kosten van de man.

De ontslagvergoedingen vallen ruim de helft lager uit dan door de ex-werknemer geëist. Bovendien heeft hij geen recht op de door hem geëiste extra schadevergoeding van ruim 9000 euro. De kantonrechter geloofde niet dat hij zijn collega rustig had benaderd, en vond dat hij daarom zelf een 'verwijtbaar aandeel' in het handgemeen had gehad.