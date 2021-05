Ontslagen partner Deloitte grijpt naast 2,8 miljoen

Voor de rechtbank betoogde de belastingadviseur dat hij een arbeidsovereenkomst met Deloitte had, waardoor hij aanspraak kan maken op die ontslagvergoedingen. Volgens het advieskantoor was daaraan echter een einde gekomen, toen de man in 2014 partner werd.

Geen ontslagpremies

Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Rotterdamse kantonrechter het met Deloitte eens is. Het accountants- en belastingadvieskantoor mocht daarom afscheid nemen van de fiscalist, zonder hem de geëiste ontslagpremies van 2,8 miljoen te betalen.

Volgens advocaat Johan Zwemmer van DLA Piper, die in deze zaak optrad voor Deloitte, probeerde de fiscalist te bewijzen dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst omdat dat hem een betere ontslagbescherming had gegeven.

"Er is tegenwoordig politiek veel discussie over de vraag of bijvoorbeeld maaltijdbezorgers van Deliveroo nu ondernemers of werknemers zijn", licht Zwemmer toe. "Maar bij partners van 'big four'-accountantskantoren is dat veel duidelijker. De kantonrechter oordeelde hier dan ook dat dit geen verkapte arbeidsovereenkomst was."