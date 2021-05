Ontslagen rechterhand schrijft boek over samenwerking met John de Mol

Over zijn plannen om een boek over zijn samenwerking met De Mol te schrijven, wil hij wel wat meer uitweiden. "Het wordt een verhaal over mijn leven en werken met hem. Afgelopen jaren heb ik alles bijgehouden in een dagboek."

Sprookje

Het boek zal niet alleen de jaren beschrijven waarin hun samenwerking stuk liep, benadrukt de televisieman. Het wordt zeker geen afrekening.

"Het gaat over de zeer enerverende en mooie samenwerking van dertig jaar. Dus niet alleen over de ruzies, maar ook over de successen. Over de belevenissen met mensen als Robert ten Brink, Linda de Mol, Marc Klein Essink, Robert Long en Tineke Schouten. Als je de eerste acht hoofdstukken leest, moet je denken 'whoah' wat een droombaan."