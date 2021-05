Greenpeace-medewerker terecht ontslagen na agressie op Facebook

Zo schreef de Greenpeace-medewerker: "Het wordt tijd 'to kick some asses'. We zijn te lief geweest voor de terroristen in Hongkong. Ze moeten allemaal branden in de hel."

In een ander bericht schreef hij dat 99 procent van de mensen in China vindt 'dat de bastaarden in Hongkong op zijn minst levenslange gevangenisstraf verdienen, of zelfs executie.'

Steun Noord-Korea

Ook sprak hij zijn steun en felicitaties uit aan Noord-Korea, nadat dat land een succesvolle test met een atoombom had gedaan.