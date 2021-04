Ontslag voor trambestuurder die blowde in privétijd

Ook benadrukte hij dat hij de joints had gerookt in privétijd in de avond vóór zijn dienst. Volgens de trambestuurder, die twee, drie keer per week zei te blowen, was het effect na enkele uren wel uitgewerkt. Ook stelde hij dat het ongeluk de schuld was van de fietser omdat die door rood was gereden.

Zero tolerance

Het GVB benadrukte voor de rechtbank een zerotolerancebeleid voor drugs- en drankgebruik te hanteren dat bij alle werknemers bekend kan zijn. Op basis van data van verslavingskliniek Jellinek constateert het vervoersbedrijf dat cannabisgebruik 24 uur een negatief effect kan hebben op het uitvoeren van complexe verkeerstaken.

Ten slotte benadrukte de werkgever dat een bestuurder de controle heeft over een tram met een waarde van 3,5 miljoen euro.