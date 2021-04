Autorijden in Nederland duur? Alleen als het om de brandstof gaat

Naast de gemiddelde kosten per voertuig per land keek de ACEA ook naar de belastingopbrengsten. In totaal wordt er in dertien grootste Europese landen bijna 400 miljard euro geïnd aan belastingen op motorvoertuigen. Dat is ruimschoots twee keer het volledige budget van de EU.

Dure benzine

Volgens ACEA-directeur Eric-Mark Huitema moet dat geld worden geïnvesteerd in een goede infrastructuur voor elektrische auto's. In het eerste kwartaal van dit jaar was 14 procent van de nieuwe auto's die werden verkocht elektrisch oplaadbaar en de verwachting is dat dit alleen maar meer wordt.

Valt er dan helemaal niets te klagen? Jawel, van alle onderzochte landen is de benzine in Nederland het duurst. Gemiddeld betaalden we afgelopen jaar 813 euro per duizend liter aan accijnzen. In Hongarije is dat met 345 euro per duizend liter nog geeneens de helft.