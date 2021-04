Vrouwonvriendelijk beursbedrijf Optiver moet handelaar half miljoen betalen

De advocaat van de vrouw, Renzo ten Haseborg, kan nog niet zeggen of zijn cliënte in hoger beroep wil gaan voor de aanvullend geëiste schadevergoedingen. "Daar hebben we nog niet over gesproken. Het is best heftig om dit als werkneemster te moeten doen."

Verbeteringen

Woordvoerster Stella Koudstaal van Optiver laat weten dat de werkgever de zaak betreurt. In een geschreven reactie stelt zij dat het beursbedrijf sinds 2018 veel heeft gedaan om een vrouwvriendelijke bedrijfscultuur te bevorderen, zoals aanvullende training, coaching en begeleiding.

In 2020 introduceerde het bedrijf aanvullende interne meld- en klachtenprocedures.