​​​​​​​Geen salaris voor werknemer die verkeerd lichaam cremeerde

Eerder deze maand werd bekend dat Yarden eind januari een medewerker op staande voet ontsloeg, omdat hij per ongeluk een verkeerd lichaam had gecremeerd. De man stelde dat dit niet zijn verantwoordelijkheid was, en stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten.

Onderbezetting

Volgens de 'ovenist' die al sinds 2012 bij Yarden werkte, zouden identificatiekenmerken op de formulieren en de kist met elkaar hebben gecorrespondeerd en lag de fout dus niet bij hem.

Dat de voorgeschreven controle door een tweede medewerker niet had plaatsgevonden schreef hij toe aan de coronadrukte en onderbezetting. Volgens hem zou dat vaker voorkomen.