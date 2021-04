Caissière de klos na weggeven pakjes sigaretten aan 'arme vrouw'

De 19-jarige vrouw ging in het voorjaar van 2019 aan de slag als oproepkracht bij het supermarktconcern, tegen een all-in uursalaris van 8,03 euro. Oktober vorig jaar werd zij op staande voet ontslagen, nadat uit onderzoek was gebleken dat zij vijf pakjes sigaretten had meegeven aan een klant, terwijl er maar voor twee was betaald.

Zielig

Op camerabeelden was te zien hoe de caissière twee pakjes Camel Blue ter waarde van 8,50 per stuk en een pakje Marlboro van 13 euro meegaf aan de klant zonder dat die ze hoefde af te rekenen.