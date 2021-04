KLM-medewerkster wilde baan partner redden, maar werd zelf ontslagen

De 46-jarige vrouw werkte ruim twintig jaar op de afdeling personeelszaken van KLM, waar zij toegang had tot de personeelsdossiers. Afgelopen zomer stapte de luchtvaartmaatschappij naar de rechter om haar te kunnen ontslaan, nadat was gebleken dat zij vertrouwelijke dossiers had bekeken zonder dat dit voor haar werk nodig was.

Redding baan partner

De vrouw bleek door dossiers te hebben gesnuffeld van collega’s die een rol speelden in een onderzoek naar haar partner, die als purser bij KLM werkte. De man werd ontslagen omdat hij sjoemelde met zijn rooster.