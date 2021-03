Smetteloos dienstverband van 13 jaar, ontslagen na coronaconflict

Zo ontstond er in maart een discussie over een collega met coronaverschijnselen, die volgens de kwaliteitsmanager in quarantaine moest gaan. De directeur dacht daar anders over. "Als het je niet bevalt, kan je je spullen pakken en lekker naar huis gaan", kreeg de manager te horen.

Biezen pakken

In april volgde een nieuwe discussie over de coronarichtlijnen, waarin de manager ook wees op zijn eigen medische situatie. Omdat hij moest worden geopereerd aan zijn luchtwegen behoorde hij tot een risicogroep.

Volgens een verklaring van een aanwezige ex-collega zei de directeur daarbij dat hij het bedrijf niet wilde laten regeren door de angst voor corona, dat hij slechts als griepje beschouwde. Opnieuw kreeg de manager te horen dat hij zijn biezen kon pakken als het hem niet zinde.