Architecte Mecanoo grijpt toch naast ontslagpremie van 300.000 euro

Internationale faam

Mecanoo is het architectenbureau van Francine Houben, de bekendste architecte van Nederland. Het bedrijf uit Delft beschikt over een ijzersterke internationale reputatie, mede dankzij prestigeprojecten als de renovatie van de New York Public Libary en het Longgang Cultural Centre in het Chinese Shenzen.

In Nederland is Mecanoo onder meer bekend van de bibliotheek van de Technische Universiteit en het Centraal Station, beiden in Delft.