Privéhandel, strippers en antisemitisme worden topman handelshuis fataal

Afgelopen herfst kwam er plotsklaps een einde aan het dienstverband, nadat het handelshuis naar eigen zeggen een verdachte factuur van een privébedrijfje van Srour had ontvangen. Daarop startte een onderzoek waarbij ook de inhoud van een oude telefoon van de topman werd bekeken.

Prostituees en antisemitisme

Op basis van dat onderzoek ontsloeg het handelshuis Srour in september op staande voet. Zijn werkgever verweet hem in de eerste plaats dat hij concurrerende privéhandeltjes dreef, terwijl hem dat in zijn arbeidsovereenkomst verboden was.

Pikanter nog is de waslijst aan andere misdragingen, die hem in de ontslagbrief worden verweten. Zo zou uit de telefoongegevens zijn gebleken dat de topman zich schuldig maakte aan uitspattingen met prostituees ('an ongoing feast of prostitution') en vrouwonvriendelijke, racistische en 'giftige antisemitische' uitlatingen.