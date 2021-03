Scheldende en tierende vriendin kost automonteur zijn baan

Uit een onlangs openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Maastricht de monteur grotendeels gelijk geeft. De man had niet op staande voet ontslagen mogen worden, omdat hij niet verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn vriendin.

Monteur niet verantwoordelijk

Zo bleek tijdens de rechtszaak dat de monteur zijn vriendin niet had geholpen toch de garage binnen te komen. Ook werd niet bewezen dat hij had staan meeschelden. Zelf stelde de monteur dat hij de situatie juist had proberen te sussen.

Van bedreigingen bleek achteraf geen sprake te zijn geweest en ook wist de garagehouder niet aan te tonen dat de monteur de regels rond de bedrijfskleding aan zijn laars had gelapt.