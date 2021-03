Bakker mag bezorger ontslaan die geen mondkapje wilde dragen

De kantonrechter vindt dat beide partijen het anders hadden moeten aanpakken. Zo noemt de rechter het 'onhandige communicatie', dat de werkgever zijn personeel vlak voor zijn vakantie in een app opdroeg mondkapjes te dragen. Daarbij wijst de kantonrechter erop dat het nut van mondkapjes destijds nog ter discussie stond.

Escalatie conflict

Aan de andere kant had de werknemer zijn baas hierover kunnen appen of bellen, en had hij geen ruzie moeten maken met collega's. Ten slotte had de werkgever na terugkomst van vakantie niet direct de confrontatie moeten zoeken door de loonbetaling te staken, waardoor de zaak escaleerde.