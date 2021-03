Consulaat VS ontslaat leidinggevende wegens torenhoge belastingschuld

De werkneemster voerde daartegen aan dat zij geen beslissingsbevoegdheid had over het verlenen van visa, en een uitstekende staat van dienst had.

Onbevoegd

In tegenstelling tot de kantonrechter die het beroep van de VS op immuniteit van jurisdictie had afgewezen, oordeelde het gerechtshof in Den Haag onlangs dat de Nederlandse rechter in deze zaak toch onbevoegd is.

Het verweer van de vrouw dat haar rol door haar werkgever was overdreven, achtte het Haagse hof onvoldoende. Voor zover het hof er toch iets over te zeggen heeft, vond het ten slotte dat ontslag gezien de omstandigheden geen te zware maatregel is.