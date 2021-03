Geen cel na fraude van 1,9 miljoen bij woningcorporatie Stadgenoot

Nadat de fraude in september 2019 aan het licht kwam, ontsloeg Stadgenoot de werkneemster op staande voet. Ook deed de woningcorporatie aangifte tegen de vrouw. Uit onderzoek van accountantskantoor Deloitte bleek dat er 1,9 miljoen euro foetsie was.

Ernstige fraude

Uit een vandaag openbaar geworden uitspraak van de Amsterdamse rechtbank blijkt dat de officier van justitie een gevangenisstraf tegen de vrouw heeft geëist van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Een taakstraf achtte de aanklager niet passend, gezien de ernst van de feiten, de hoogte van het gestolen bedrag en de duur van de fraude.

Strafvermindering

Daar dacht de Amsterdamse rechtbank anders over. Weliswaar zijn er volgens de rechters geen aanwijzingen dat de vrouw geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar was, wel vinden zij dat er sprake is strafverminderende factoren. Zo zegt de vrouw spijt te hebben van de diefstal, en is zij inmiddels behandeld voor haar gokverslaving.