Wisselen bankbiljet komt ABN Amro-medewerkster duur te staan

ABN Amro stelde de medewerkers in mails en met een presentatie op de hoogte dat er niet meer gewisseld mocht worden. "De DNB heeft vastgesteld dat dit een hoog-risico handeling betreft, aangezien grote biljetten vaak gebruikt worden in situaties waar witwassen en criminaliteit aan de orde is", benadrukte de bank daarbij.

Wisseltruc

De baliemedewerkster op Schiphol vond echter een creatieve manier om een klant die een biljet van 500 euro wilde wisselen, toch van dienst te zijn. Op 7 juli 2020 raadde zij de klant aan om een biljet van één dollar te kopen, waardoor zij hem wisselgeld in kleinere biljetten kon geven.