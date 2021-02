19 jaar in dienst: ontslagen om pak koekjes

Hoger beroep

Mede op basis van aanvullende verklaringen kwam het Gerechtshof in Den Bosch tot een heel andere conclusie dan de kantonrechter. Volgens het Bossche hof doet het er niet toe of de werknemer de chocoladekoekjes voor zichzelf of de middagploeg had bestemd.

"Zelfs indien hij het pak koekjes zou hebben weggenomen om mee naar huis te nemen (…) dan vormt dat naar het oordeel van het hof in dit geval geen dringende reden voor een ontslag op staande voet."

Onduidelijk koekjesbeleid

Daarbij speelt een rol dat er elke week koekjes van een bedrijfsrelatie in de kantine werden gelegd, die door de werknemers konden worden opgegeten. Ook had het bedrijf, dat niet bij naam wordt genoemd in het vonnis, niet duidelijk gemaakt dat het wegnemen daarvan kon leiden tot ontslag. "De gang van zaken met betrekking tot de koekjes was op zijn minst onduidelijk", constateert het hof.