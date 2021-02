Braziliaanse ambassade mag brokkenpiloot niet ontslaan

De 28-jarige chauffeur trad in het voorjaar van 2017 in dienst bij de Braziliaanse ambassade in de Hofstad, en kreeg twee jaar later een contract voor onbepaalde tijd. Daarna ging het echter al snel mis.

Ambassadeur voor dichte deur

Vanaf de zomer van 2019 gaf zijn werkgever de man geregeld waarschuwingen, onder meer wegens het onbemand achterlaten van de lobby waardoor de ambassadeur tien minuten voor een dichte deur stond.

Ook kreeg hij waarschuwingen wegens het achterlaten van zijn sleutelbos met alle sleutels van de ambassade in de achterdeur, het ruziën met een voorbijganger en twee bekeuringen voor lichte snelheidsovertredingen.